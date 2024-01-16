Аналог Patreon: Monobank запустив сервіс для легального заробітку стримерів

Компанія Monobank запустила проєкт "База", що дозволить підписникам легально донатити стримерам. По суті, це власний аналог Patreon, що дозволить людям монетизувати свою творчість.

Що дозволить новий сервіс

За словами співзасновника компанії Олега Гороховського, нині проєкт знаходиться в режиму бета-тестування. Він дозволить не лише донатити, а й підписуватися на ФОП.

Читайте також Золото на шляху до нового історичного максимуму: які можливості це відкриває для кожного

Олег Гороховський Cпівзасновник Monobank Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті.

Що можна робити на сервісі зараз:

Отримувати донати;

Пропонувати користувачам підписки різних рівнів;

Виводити QR та анімацію донатів на стрим.

Що буде на сервісі надалі:

Унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки;

Можливість замовляти донатом музику;

Врахування побажань тестерів.

Для того, щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua.

Запуск "конвертів" у "ПриватБанку" та реакція Monobank

! Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.

Нагадаємо, днями "ПриватБанк" запустив аналог банок — опцію "Конверт". Відтак, Олег Гороховський одразу відреагував. Він написав, що державний банк запустив "вбивцю Банок".

Гороховський також оприлюднив декілька коментарів, які написали у соціальній мережі X (у минулому Twitter) під постом одного користувачів. Ось деякі з них: