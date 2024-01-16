Що дозволить новий сервіс
За словами співзасновника компанії Олега Гороховського, нині проєкт знаходиться в режиму бета-тестування. Він дозволить не лише донатити, а й підписуватися на ФОП.
Читайте також Золото на шляху до нового історичного максимуму: які можливості це відкриває для кожного
Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті.
Що можна робити на сервісі зараз:
- Отримувати донати;
- Пропонувати користувачам підписки різних рівнів;
- Виводити QR та анімацію донатів на стрим.
Що буде на сервісі надалі:
- Унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки;
- Можливість замовляти донатом музику;
- Врахування побажань тестерів.
Для того, щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua.
Запуск "конвертів" у "ПриватБанку" та реакція Monobank
Нагадаємо, днями "ПриватБанк" запустив аналог банок — опцію "Конверт". Відтак, Олег Гороховський одразу відреагував. Він написав, що державний банк запустив "вбивцю Банок".
Гороховський також оприлюднив декілька коментарів, які написали у соціальній мережі X (у минулому Twitter) під постом одного користувачів. Ось деякі з них:
- "Поповнення можливі з 9 до 13 з понеділка по пʼятницю. Кошти зараховуються до трьох банківських днів".
- "Ощадбанк у відповідь випускає свій аналог "під матрац", можна використовувати як звичайну дебетову картку".
- "Деякі люди за звичкою будуть шукати там другу частину зп".
- "Нарешті зарплатня в конвертах офіційно".
- "Оперативно спрацювали".