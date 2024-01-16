Що дозволить новий сервіс

За словами співзасновника компанії Олега Гороховського, нині проєкт знаходиться в режиму бета-тестування. Він дозволить не лише донатити, а й підписуватися на ФОП.

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Олег Гороховський Cпівзасновник Monobank Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті.

Що можна робити на сервісі зараз:

Отримувати донати;

Пропонувати користувачам підписки різних рівнів;

Виводити QR та анімацію донатів на стрим.

Що буде на сервісі надалі:

Унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки;

Можливість замовляти донатом музику;

Врахування побажань тестерів.

Для того, щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua.

Зауважте! Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.

Запуск "конвертів" у "ПриватБанку" та реакція Monobank

Нагадаємо, днями "ПриватБанк" запустив аналог банок — опцію "Конверт". Відтак, Олег Гороховський одразу відреагував. Він написав, що державний банк запустив "вбивцю Банок".

Гороховський також оприлюднив декілька коментарів, які написали у соціальній мережі X (у минулому Twitter) під постом одного користувачів. Ось деякі з них: