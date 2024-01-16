Что позволит новый сервис

По словам соучредителя компании Олега Гороховского, в настоящее время проект находится в режиме бета-тестирования. Он позволит не только донатить, но и подписываться на ФЛП.

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Олег Гороховский Соучредитель Monobank Есть неочевидная проблема – у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте.

Что можно делать на сервисе сейчас:

получать донаты;

Предлагать пользователям подписки разных уровней;

Выводить QR и анимацию донатов на удержание.

Что будет на сервисе в дальнейшем:

Уникальные анимации для разных размеров доната и подписки;

Возможность заказывать донатом музыку;

Учет пожеланий тестеров.

Для того чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua.

Заметьте ! Тариф составляет 3% – и за донаты, и за подписки.

Запуск "конвертов" в "ПриватБанке" и реакция Monobank

Напомним, на днях "ПриватБанк" запустил аналог банок - опцию "Конверт". Следовательно, Олег Гороховский сразу отреагировал. Он написал, что государственный банк запустил "убийцу Банок"

Гороховский также обнародовал несколько комментариев, написанных в социальной сети X (в прошлом Twitter) под постом одного пользователя. Вот некоторые из них: