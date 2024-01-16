Что позволит новый сервис

По словам соучредителя компании Олега Гороховского, в настоящее время проект находится в режиме бета-тестирования. Он позволит не только донатить, но и подписываться на ФЛП.

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Олег Гороховский

Соучредитель Monobank

Есть неочевидная проблема – у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте.

Что можно делать на сервисе сейчас:

  • получать донаты;
  • Предлагать пользователям подписки разных уровней;
  • Выводить QR и анимацию донатов на удержание.

Что будет на сервисе в дальнейшем:

  • Уникальные анимации для разных размеров доната и подписки;
  • Возможность заказывать донатом музыку;
  • Учет пожеланий тестеров.

Для того чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua.

Запуск "конвертов" в "ПриватБанке" и реакция Monobank

Напомним, на днях "ПриватБанк" запустил аналог банок - опцию "Конверт". Следовательно, Олег Гороховский сразу отреагировал. Он написал, что государственный банк запустил "убийцу Банок"

Гороховский также обнародовал несколько комментариев, написанных в социальной сети X (в прошлом Twitter) под постом одного пользователя. Вот некоторые из них:

  • "Пополнение возможны с 9 до 13 с понедельника по пятницу. Средства засчитываются до трех банковских дней".
  • "Ощадбанк в ответ выпускает свой аналог "под матрас", можно использовать как обычную дебетовую карту".
  • "Некоторые люди по привычке будут искать там вторую часть зп".
  • "Наконец-то зарплата в конвертах официально".
  • "Оперативно сработали".