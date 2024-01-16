Что позволит новый сервис
По словам соучредителя компании Олега Гороховского, в настоящее время проект находится в режиме бета-тестирования. Он позволит не только донатить, но и подписываться на ФЛП.
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Есть неочевидная проблема – у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте.
Что можно делать на сервисе сейчас:
- получать донаты;
- Предлагать пользователям подписки разных уровней;
- Выводить QR и анимацию донатов на удержание.
Что будет на сервисе в дальнейшем:
- Уникальные анимации для разных размеров доната и подписки;
- Возможность заказывать донатом музыку;
- Учет пожеланий тестеров.
Для того чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua.
Запуск "конвертов" в "ПриватБанке" и реакция Monobank
Напомним, на днях "ПриватБанк" запустил аналог банок - опцию "Конверт". Следовательно, Олег Гороховский сразу отреагировал. Он написал, что государственный банк запустил "убийцу Банок"
Гороховский также обнародовал несколько комментариев, написанных в социальной сети X (в прошлом Twitter) под постом одного пользователя. Вот некоторые из них:
- "Пополнение возможны с 9 до 13 с понедельника по пятницу. Средства засчитываются до трех банковских дней".
- "Ощадбанк в ответ выпускает свой аналог "под матрас", можно использовать как обычную дебетовую карту".
- "Некоторые люди по привычке будут искать там вторую часть зп".
- "Наконец-то зарплата в конвертах официально".
- "Оперативно сработали".