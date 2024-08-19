Monobank відбив кібератаку, яка тривала кілька днів

Олег Гороховський повідомив, що у понеділок, 19 серпня, DDoS-атака на Monobank припинилася. За його словами, це сталося о другій годині ночі. Нагадаємо, що кібератака стартувала увечері 16 серпня. На наступний день співзасновник кредитора додав, що атака тривала майже безперервно.

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За три доби український банк отримав понад 7,5 мільярда запитів до своїх сервісів. Олег Гороховський наголосив, що Monobank "ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів". Підприємець також подякував ІТ-команді Monobank та всім, хто підтримував та пропонував допомогу. Зокрема, через аномальну кібератаку допомогу Monobank пропонували навіть українські спецслужби.