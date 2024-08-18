Як розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський, кількість запитів, порівняно з минулою добою, зросла ще майже удвічі. Під безперервною DDoS-атакою опинилися Банки. Однак всі сервіси банку працюють справно.

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Атака на Monobank

У неділю, 18 серпня, Олег Гороховський повідомив, що кількість запитів на сервіс сягла 5,5 мільярдів. Він назвав цю атаку нетиповою.

До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає,

– каже Гороховський

Бізнесмен додав, що, ймовірно, українці зі зборами і донатами третій рік без зупинки вже набридли росіянам, тому вони намагаються будь-що зламати Банки.

Зазначимо, що Гороховський днем раніше стверджував, що вони наближаються до 3 мільярдів запитів на добу. Він вказав, що атака стихла о 22:30 16 серпня, проте продовжилася вже з 03:15 17 серпня.