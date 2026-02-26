Гороховський оголосив, що винагорода від Monobank зросте: кого з клієнтів торкнуться зміни

Monobank оголосив про підвищення винагороди за запрошення друзів в банк. Цікаво, що подібні зміни не відбувалися з 2017 року. Тобто, з часу релізу.

Які зміни ввів Monobank?

Зауважимо, що така винагорода надавалась, якщо "друг" скористався спеціальний реферальним посиланням, йдеться у повідомленні співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Протягом всіх цих років винагорода була стала. Вона складала – 50 гривень.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Відтепер ми подвоюємо цю винагороду! За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень!

Аби отримати ваше реферальне посилання, потрібно зайти на вкладку "Ще":

далі необхідно перейти у розділ "Запросити друга";

саме там ви знайдете посилання та навіть QR-код.

Гороховський запропонував новим клієнтам бонус від себе. Якщо скористатися спеціальним посиланням, можна отримати ще 100 гривень.

Єдине, що з 2017 року знаходити тих, з ким разом можна так заробити, стало трохи складніше,

– підсумував Гороховський.

Зауважимо, що наразі Monobank дозволяє скористатися бонусом і через комп'ютер, вказує банк. Для цього:

потрібно перейти за посиланням;

ввести номер мобільного;

далі вам прийде персональне запрошення, що дозволить отримати 100 гривень.

Які ще нововведення затвердив Monobank?