Гороховський оголосив, що винагорода від Monobank зросте: кого з клієнтів торкнуться зміни
- Банк Monobank підвищує винагороду за запрошення друзів з 50 гривень до 100 гривень.
- Клієнти можуть отримати реферальне посилання у вкладці "Ще" в розділі "Запросити друга".
Monobank оголосив про підвищення винагороди за запрошення друзів в банк. Цікаво, що подібні зміни не відбувалися з 2017 року. Тобто, з часу релізу.
Які зміни ввів Monobank?
Зауважимо, що така винагорода надавалась, якщо "друг" скористався спеціальний реферальним посиланням, йдеться у повідомленні співзасновника Monobank Олега Гороховського.
Читайте також Польський банк тепер працюватиме в Україні: ВРУ ухвалила рішення
Протягом всіх цих років винагорода була стала. Вона складала – 50 гривень.
Відтепер ми подвоюємо цю винагороду! За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень!
Аби отримати ваше реферальне посилання, потрібно зайти на вкладку "Ще":
- далі необхідно перейти у розділ "Запросити друга";
- саме там ви знайдете посилання та навіть QR-код.
Гороховський запропонував новим клієнтам бонус від себе. Якщо скористатися спеціальним посиланням, можна отримати ще 100 гривень.
Єдине, що з 2017 року знаходити тих, з ким разом можна так заробити, стало трохи складніше,
– підсумував Гороховський.
Зауважимо, що наразі Monobank дозволяє скористатися бонусом і через комп'ютер, вказує банк. Для цього:
- потрібно перейти за посиланням;
- ввести номер мобільного;
- далі вам прийде персональне запрошення, що дозволить отримати 100 гривень.
Які ще нововведення затвердив Monobank?
Раніше переказ на IBAN, якщо сума перевищує понад 10 000 гривень, обкладався комісією. Вона складала – 0,5%.
Така комісія була встановлена ще у 2017 році. Тоді кількість переказів на цю суму була незначна.
23 лютого банк оголосив, що віднині така комісія скасовується. Водночас переказ на IBAN на суму менш як 10 000 гривень відбувався без додаткових втрат, так буде і надалі.