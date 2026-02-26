Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Гороховський оголосив, що винагорода від Monobank зросте: кого з клієнтів торкнуться зміни
26 лютого, 14:50
3

Гороховський оголосив, що винагорода від Monobank зросте: кого з клієнтів торкнуться зміни

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Банк Monobank підвищує винагороду за запрошення друзів з 50 гривень до 100 гривень.
  • Клієнти можуть отримати реферальне посилання у вкладці "Ще" в розділі "Запросити друга".

Monobank оголосив про підвищення винагороди за запрошення друзів в банк. Цікаво, що подібні зміни не відбувалися з 2017 року. Тобто, з часу релізу.

Які зміни ввів Monobank?

Зауважимо, що така винагорода надавалась, якщо "друг" скористався спеціальний реферальним посиланням, йдеться у повідомленні співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Читайте також Польський банк тепер працюватиме в Україні: ВРУ ухвалила рішення

Протягом всіх цих років винагорода була стала. Вона складала – 50 гривень.

 

Олег Гороховський

Співзасновник Monobank

Відтепер ми подвоюємо цю винагороду! За запрошення друга в mono ви та він отримаєте по 100 гривень!

Аби отримати ваше реферальне посилання, потрібно зайти на вкладку "Ще":

  • далі необхідно перейти у розділ "Запросити друга";
  • саме там ви знайдете посилання та навіть QR-код.

Гороховський запропонував новим клієнтам бонус від себе. Якщо скористатися спеціальним посиланням, можна отримати ще 100 гривень.

Єдине, що з 2017 року знаходити тих, з ким разом можна так заробити, стало трохи складніше, 
– підсумував Гороховський.

Зауважимо, що наразі Monobank дозволяє скористатися бонусом і через комп'ютер, вказує банк. Для цього:

  • потрібно перейти за посиланням;
  • ввести номер мобільного;
  • далі вам прийде персональне запрошення, що дозволить отримати 100 гривень.

Які ще нововведення затвердив Monobank?

  • Раніше переказ на IBAN, якщо сума перевищує понад 10 000 гривень, обкладався комісією. Вона складала – 0,5%. 

  • Така комісія була встановлена ще у 2017 році. Тоді кількість переказів на цю суму була незначна. 

  • 23 лютого банк оголосив, що віднині така комісія скасовується. Водночас переказ на  IBAN на суму менш як 10 000 гривень відбувався без додаткових втрат, так буде і надалі.