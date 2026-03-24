НБУ готується випустити нові 20 гривень: що відомо

НБУ планує випустити нову пам'ятну монету. Вона матиме номінал – 20 гривень. Наразі відомо, що вона з'явиться у серпні. Її присвятять Дню Незалежності України.

Що відомо про нову монету НБУ?

Ця монета отримає назву "До 35-річчя Незалежності України", повідомляє НБУ.

Уж відомо, що ця монета:

буде виготовлена зі срібла;

срібло для цієї монети матиме 925-ту пробу;;

очікується, що тираж складе – до 5 000 примірників.

Монета буде доволі масивна:

її діаметр складатиме 50 міліметрів;

а маса дорогоцінного металу в чистоті – 62,2 грама.

Ця монета стане частиною серії "Українська держава". Там уже представлені такі зразки, як:

монета "Наш герб";

"Наш стяг";

"Наш гімн".

Цю серію НБУ почав випускати ще у 2022 році. Основною ідеєю є присвята символам України, де відображена національна ідея, повідомляє Музей грошей Нацбанк.

Пам'ятні монети є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій,

– вказує НБУ.

Що ще важливо знати про пам'ятні монети?