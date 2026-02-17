Цю копійку виводять з обігу: НБУ все вирішив
- НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року для зниження витрат держави.
- Монети номіналом 10 копійок перестали відігравати істотну роль у готівкових розрахунках, на відміну від 50 копійок, які залишаються затребуваними.
НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Цей процес було розпочато ще 1 жовтня 2025 року. Таким чином регулятор хоче знизити витрати держави.
Що відомо про виведення 10 копійок з обігу?
Також, завдяки виведенню з обігу 10 копійок, зменшаться витрати інших учасників готівкового обігу, повідомляє НБУ.
Читайте також Експерти розповіли в що потрібно інвестувати, аби отримувати пасивний дохід у 2026 році
Наразі в обігу в Україні перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:
- 4,1 мільярда з них мають номінал – 10 копійок;
- а ще 1,4 мільярда – 50 копійок.
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– вказує Нацбанк.
Нагадаємо, раніше регулятор виводив з обігу інші монети. Їх "прибирали" також через відсутність потреби.
Йдеться про копійки таких номіналів:
- 1 копійка;
- 2 копійки;
- 25 копійок.
Важливо! Вказані монети та гривневі банкноти старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 3 місяців після його припинення або скасування.
Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги,
– наголосив НБУ.
Зауважимо, що виведення 10 копійок відбувається поступово і непомітно для громадян. Наприклад, коли така копійка потрапляє у касу банку.
Які банкноти зараз виводять з обігу?
З обігу вилучається низка гривневих банкнот. Зокрема, старі купюри, які були випущені до 2003 року. Річ у тім, що їх поступово замінюють на нові.
Наразі вилучається з обігу і євровалюта. ЄЦБ ухвалив рішення про виведення 500 євро ще у 2019 році. Станом на тепер, ця купюра чинна і може вільно використовуватись при розрахунках. Також її легко обміняти.