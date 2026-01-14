Ця копійка тепер не в обігу: перевірте гаманець
- 10 копійок можна використовувати для розрахунків, але їх виводять з обігу при потраплянні в банк.
- Нацбанк застосовує правила заокруглення при відсутності 10 копійок під час готівкових розрахунків.
Ще 1 жовтня 2025 року НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Річ у тім, що попит на монету цього номіналу знизився. До того ж Нацбанк прагне скоротити витрати учасників готівкового обігу.
Чи можна використовувати 10 копійок зараз?
Наразі 10 копійок можна використовувати для розрахунків. Тобто, ця копійка чинна, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Виведення відбувається, коли ця копійка потрапляє в банк. Наприклад, в результаті інкасації. Фактично, після цього вона просто не повертається з каси.
Зараз в готівковому обігу загалом перебуває приблизно 5,5 мільярдів штук розмінних монет:
- 1,4 мільярда з них мають номінал – 50 копійок;
- а 4,1 мільярда – 10 копійок.
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– вказав регулятор.
Як розраховуватись, якщо немає 10 копійок?
Регулятор визначив правила заокруглення. Саме їх застосовують, коли відбуваються розрахунки, повідомляє Нацбанк.
Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року,
– вказав регулятор.
Як правильно заокруглювати суму в чеку, якщо немає деяких копійок / Інфографіка НБУ
Які ще гроші в Україні виводять з обігу?
Раніше в Україні виводили з обігу інші копійки. Йдеться про номінали: 1, 2, 5 і 25. Їх "прибирали" через відсутність потреби у використанні при розрахунках.
Також з обігу виводили низку банкнот. Фактично регулятор "оновлював" купюри. Аби в обігу перебували якісні та добре захищені паперові гроші. Наприклад, раніше виводили банкноти випущені до 2003 року. Також вилучаються купюри номіналами 50 і 200 гривень 2003 – 2007 років випуску.