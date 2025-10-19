Ця копійка виводиться з обігу: НБУ вирішив внести зміни
- НБУ вирішив вивести з обігу 10 копійок з 1 жовтня, щоб зменшити витрати держави та інших учасників готівкового обігу.
- Наразі в обігу перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет, з них 4,1 мільярда – номіналом 10 копійок, а 1,4 мільярда – 50 копійок.
З 1 жовтня НБУ вирішив вивести з обігу 10 копійок. Цей процес відбувається поступово. Тобто певний час 10 копійок ще можна буде використовувати для розрахунків.
Чому 10 копійок вилучають?
НБУ ухвалив рішення виучити з обігу 10 копійок, аби зменшити витрати держави та інших учасників готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Рідкісні та дорогоцінні монети євро: за які дають сотні доларів, а інколи – й тисячі
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– наголошує регулятор.
Зауважимо, що раніше НБУ вивів з обігу 1, 2, 5 та 25 копійок. Зараз ці монети вже не можна використовувати при розрахунках.
Станом на тепер, в обігу перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:
- 4,1 мільярда з них – номіналом 10 копійок;
- а 1,4 мільярда – 50 копійок.
Яка валюта зараз виводиться з обігу?
З обігу виводяться деякі гривневі купюри. Йдеться, зокрема, про банкноти випущені до 2003 року. Ці купюри поступово замінюються регулятором на нові.
ЄЦБ ухвалив рішення вивести з обігу банкноту 500 євро. Її досі можна використовувати. Проте з часом вона "зникне" повністю. Річ у тім, що саме 500 євро найчастіше підробляють і використовують в шахрайських цілях.