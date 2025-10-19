С 1 октября НБУ решил вывести из обращения 10 копеек. Этот процесс происходит постепенно. То есть определенное время 10 копеек еще можно будет использовать для расчетов.

Почему 10 копеек изымают?

НБУ принял решение выучить из обращения 10 копеек, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– отмечает регулятор.

Заметим, что ранее НБУ вывел из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек. Сейчас эти монеты уже нельзя использовать при расчетах.

По состоянию на теперь, в обращении находится 5,5 миллиарда штук разменных монет:

4,1 миллиарда из них – номиналом 10 копеек;

а 1,4 миллиарда – 50 копеек.

Какая валюта сейчас выводится из обращения?