Цю монету можна продати за декілька тисяч: можливо вона у вас в гаманці

Деякі монети можуть коштувати надзвичайно дорого. Йдеться про екземпляри з певними нюансами. Наприклад, унікальним браком.

Які монети можна дорого продати?

Монета 10 гривень може виявитись надзвичайно цінною. Йдеться про екземпляр 2020 року, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Як виглядають 10 гривень 2026 року / Зображення з ресурсу "Монети-ягідки"

Потрібно розуміти, що звичайні 10 гривень нічого не коштують. Проте нумізмати можуть дійсно багато заплатити за екземпляри "з поворотом". Варто звернути увагу саме на співвідношення сторін. Тобто наскільки Мазепа перевернутий відносно протилежного боку.

Якщо цей поворот значний, тобто, сягає 180 градусів, ціна монети висока. Залежно від стану, вартість такого екземпляра варіюється в межах 2 000 – 5 000 гривень.

Зауважимо, аби дійсно дорого продати монету, варто:

зробити її докладні фото та відео перед аукціоном;

не чистити монету, аби не створити додаткові механічні пошкодження;

не мити монету, особливо за допомогою хімічних засобів;

проконсультуватися зі знавцями, наприклад, на форумах щодо реальної вартості такої монети.

За скільки можна продати інші екземпляри такого номіналу?