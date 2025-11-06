Коли в Україні будуть шаги замість копійок?

Заміна копійок на шаги, на думку голови НБУ, стане важливим кроком у протидії російському впливу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми повинні нарешті завершити грошову реформу та позбутися будь-якої спорідненості, будь-якого зв'язку з Москвою. Бо у нас є своя (назва – 24 Канал). І настав час нарешті її повернути.

Пишний наголосив, що зараз назвою "копійка" користуються лише 3 пострадянські країни:

Україна;

Білорусь;

Росія.

Зверніть увагу! Наразі ВРУ готується до обговорення відповідного законопроєкту.

Що потрібно знати про перехід України на шаги?

Шаги в Україні використовувались у 16 – 17 століттях. Згодом ця грошова одиниця повернулась. Знову її почали застосовувати під час Української революції 1917 – 1921 років.

За словами Пишного, цей перехід не вдарить по бюджету. Річ у тім, що замінити потрібно буде лише одну монету номіналом – 50. Наразі в обігу таких копійок – 1 мільярд 400 мільйонів штук. Саме ці монети щорічно докалібровують, аби підтримувати якість готівкового обігу.

Нагадаємо! НБУ ініціював зміну копійок на шаги ще у вересні минулого року.