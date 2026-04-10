Ця копійка виводиться з обігу: перевірте гаманець
- З 1 жовтня 2025 року НБУ виводить з обігу монети номіналом 10 копійок через непотрібність у розрахунках.
- Процес вилучення буде непомітним для українців.
Ще з 1 жовтня 2025 року НБУ почав виводити з обігу 10 копійок. Рішення про ці зміни регулятор ухвалив на тлі того, що в цій монеті відпала потреба при розрахунках.
Як виводять 10 копійок з обігу?
Виведення 10 копійок з обігу сприятиме зменшенню витрат учасників готівкового обігу, повідомляє НБУ.
Загалом в готівковому обігу України перебуває наразі майже 5,5 мільярдів штук розмінних монет. З них більшість мають номінал саме 10 копійок – 4,1 мільярда одиниць. А от ще 1,4 мільярда – це 50 копійок.
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– вказує НБУ.
Здавати 10 копійок у банк непотрібно. Їх вилучатимуть на етапі, коли гроші потраплятимуть в банк. Наприклад, в результаті інкасації. Для українців процес вилучення відбуватиметься майже непомітно.
Зауважимо, аби здійснювались розрахунки без 10 копійок, є чітко встановлені правила, визначені регулятором, повідомляє Нацбанк.
Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року,
– наголошує регулятор.
Як правильно заокруглювати суму без копійок / Інфографіка НБУ
Які ще купюри та монети наразі вилучаються з обігу в Україні?
Раніше регулятор уже ухвалював рішення вивести з обігу копійки інших номіналів. Причини аналогічні – втрата актуальності під час розрахунків. Йдеться про номінали: 1, 2, 5 і 25 копійок.
НБУ також замінює банкноти. Йдеться саме про застарілі купюри. Наприклад, ті, що були випущені до 2003 року.
До того ж з 2 березня 2026 року було виведено з обігу банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень. Їх замінили на купюри відповідних номіналів.