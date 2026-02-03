НБУ готується випустити нову монету: про це мають знати всі
- Національний банк України випустить нову пам'ятну монету номіналом 100 гривень, присвячену 35-річчю Незалежності України.
- Монета виготовлятиметься із золота 900 проби.
Національний банк України готується до випуску нової пам'ятної монети. Як відомо уже зараз, вона матиме номінал – 100 гривень.
Коли буде випущено нову монету НБУ?
Імовірно, ця монета з'явиться у серпні цього року, повідомляє НБУ.
Читайте також "Їх переробляють на сміттєві урни": із чого роблять найміцніші купюри у світі
Ця монета матиме назву "До 35-річчя Незалежності України". Що ще про неї відомо:
- монета присвячена ювілею здобуття Україною незалежності;
- вона стане частиною серії "Українська держава";
- її буде виготовлено із золота 900 проби;
- загальний тираж складе – до 1000 штук.
Також уже відомі основні характеристики, які вказують на розміри:
- діаметр монети – 32 міліметри;
- маса – 31,1 грама.
Потрібно розуміти, що пам'ятні монети НБУ сильно відрізняються від звичайних. Адже ці грошові знаки поєднують собою не тільки нумізматичну, а й культурну цінність.
Вказана нова монета карбуватиметься у якості "пруф". Для розуміння, це найвищий стандарт виготовлення. Саме він передбачає спеціальну обробку заготовок і дзеркальну поверхню, повідомляє Samoosvita.
Що важливо знати про пам'ятні монети від НБУ?
Пам'ятні монети НБУ можуть виготовлятися із різних металів. У тому числі із недорогоцінних.
Через обмежений тираж ці монети ексклюзивні. Саме це сприяє збільшенню ціни.
Вартість таких монет лише зростає з часом. Саме тому інвестори з охотою вкладають у них кошти.