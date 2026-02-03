Укр Рус
НБУ готується випустити нову монету: про це мають знати всі
3 лютого, 06:00
НБУ готується випустити нову монету: про це мають знати всі

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Національний банк України випустить нову пам'ятну монету номіналом 100 гривень, присвячену 35-річчю Незалежності України.
  • Монета виготовлятиметься із золота 900 проби.

Національний банк України готується до випуску нової пам'ятної монети. Як відомо уже зараз, вона матиме номінал – 100 гривень.

Коли буде випущено нову монету НБУ?

Імовірно, ця монета з'явиться у серпні цього року, повідомляє НБУ.

Ця монета матиме назву "До 35-річчя Незалежності України". Що ще про неї відомо:

  • монета присвячена ювілею здобуття Україною незалежності;
  • вона стане частиною серії "Українська держава";
  • її буде виготовлено із золота 900 проби;
  • загальний тираж складе – до 1000 штук.

Також уже відомі основні характеристики, які вказують на розміри:

  • діаметр монети – 32 міліметри;
  • маса – 31,1 грама.

Потрібно розуміти, що пам'ятні монети НБУ сильно відрізняються від звичайних. Адже ці грошові знаки поєднують собою не тільки нумізматичну, а й культурну цінність.

Вказана нова монета карбуватиметься у якості "пруф". Для розуміння, це найвищий стандарт виготовлення. Саме він передбачає спеціальну обробку заготовок і дзеркальну поверхню, повідомляє Samoosvita.

Що важливо знати про пам'ятні монети від НБУ?

  • Пам'ятні монети НБУ можуть виготовлятися із різних металів. У тому числі із недорогоцінних.

  • Через обмежений тираж ці монети ексклюзивні. Саме це сприяє збільшенню ціни.

  • Вартість таких монет лише зростає з часом. Саме тому інвестори з охотою вкладають у них кошти.