Випередила Україну: Молдова стала ближче до ЄС
- Молдова стала частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що дозволить знизити вартість міжнародних переказів.
- Завдяки приєднанню до SEPA молдавські експортери можуть заощадити приблизно 20 мільйонів євро на рік.
Молдова розпочала процес вступу до ЄС ще у 2022 році. Сьогодні ця країна зробила наступний важливий крок у процесі євроінтеграції – стала частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Для чого Молдові доєднуватися до SEPA?
Заявку на цей перехід Молдова подала ще торік у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на X.
Раніше вартість міжнародного переказу з Молдови становила від 20 до 200 євро. Зараз же це буде значно дешевше:
- за внутрішніми тарифами та стандартами ЄС (тобто, за буквально декілька євро);
- або ж взагалі безплатно.
Зауважте! Станом на зараз, відомо, що статус учасника SEPA отримали 8 молдавських банків.
На думку Центробанку Молдови, завдяки приєднанню до SEPA молдавські експортери можуть значно заощадити. Загальна економія складе приблизно 20 мільйонів євро за рік.
Швидші, безпечніші та дешевші платежі в євро – об'єднують людей, сім’ї та бізнес. Кожен переказ стає мостом до довіри, можливостей та нашого європейського майбутнього.
Цікаво! Торік між Молдовою і країнами SEPA було проведено 830 тисяч транзакцій. Їхня загальна сума – 11,8 мільярда євро.
Що потрібно знати про SEPA зараз?
До SEPA входить 41 держава загалом. Це, зокрема, 27 країн-членів ЄС і Велика Британія. Її членами є також мікродержави, що мають спеціальні договори з Євросоюзом: Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан. Щобільше, у Єдину платіжну зону входять країни з Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) і інші, повідомляє ЄЦБ.
Україна також планує доєднатися до SEPA. Київ уже подав відповідну заявку. Аби цей перехід відбувся, Україна має змінити законодавство.