Опередила Украину: Молдова стала ближе к ЕС
- Молдова стала частью Единой зоны платежей в евро (SEPA), что позволит снизить стоимость международных переводов.
- Благодаря присоединению к SEPA молдавские экспортеры могут сэкономить примерно 20 миллионов евро в год.
Молдова начала процесс вступления в ЕС еще в 2022 году. Сегодня эта страна сделала следующий важный шаг в процессе евроинтеграции – стала частью Единой зоны платежей в евро (SEPA).
Для чего Молдове присоединяться к SEPA?
Заявку на этот переход Молдова подала еще в прошлом году в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на X.
Читайте также Исторический максимум шокирует: 300 граммов этого металла стоят как квартира
Ранее стоимость международного перевода из Молдовы составляла от 20 до 200 евро. Сейчас же это будет значительно дешевле:
- по внутренним тарифам и стандартам ЕС (то есть, за буквально несколько евро);
- или же вообще бесплатно.
Заметьте! По состоянию на сейчас, известно, что статус участника SEPA получили 8 молдавских банков.
По мнению Центробанка Молдовы, благодаря присоединению к SEPA молдавские экспортеры могут значительно сэкономить. Общая экономия составит примерно 20 миллионов евро в год.
Более быстрые, безопасные и дешевые платежи в евро – объединяют людей, семьи и бизнес. Каждый перевод становится мостом к доверию, возможностей и нашего европейского будущего.
Интересно! В прошлом году между Молдовой и странами SEPA было проведено 830 тысяч транзакций. Их общая сумма – 11,8 миллиарда евро.
Что нужно знать о SEPA сейчас?
В SEPA входит 41 государство в целом. Это, в частности, 27 стран-членов ЕС и Великобритания. Ее членами являются также микрогосударства, имеющие специальные договоры с Евросоюзом: Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан. Более того, в Единую платежную зону входят страны из Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) и другие, сообщает ЕЦБ.
Украина также планирует присоединиться к SEPA. Киев уже подал соответствующую заявку. Чтобы этот переход состоялся, Украина должна изменить законодательство.