Для чого Молдові доєднуватися до SEPA?

Заявку на цей перехід Молдова подала ще торік у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на X.

Раніше вартість міжнародного переказу з Молдови становила від 20 до 200 євро. Зараз же це буде значно дешевше:

  • за внутрішніми тарифами та стандартами ЄС (тобто, за буквально декілька євро);
  • або ж взагалі безплатно.

Зауважте! Станом на зараз, відомо, що статус учасника SEPA отримали 8 молдавських банків.

На думку Центробанку Молдови, завдяки приєднанню до SEPA молдавські експортери можуть значно заощадити. Загальна економія складе приблизно 20 мільйонів євро за рік.

Анка Драгу

Президентка Національного банку Молдови

Швидші, безпечніші та дешевші платежі в євро – об'єднують людей, сім’ї та бізнес. Кожен переказ стає мостом до довіри, можливостей та нашого європейського майбутнього.

Цікаво! Торік між Молдовою і країнами SEPA було проведено 830 тисяч транзакцій. Їхня загальна сума – 11,8 мільярда євро.

Що потрібно знати про SEPA зараз?

  • До SEPA входить 41 держава загалом. Це, зокрема, 27 країн-членів ЄС і Велика Британія. Її членами є також мікродержави, що мають спеціальні договори з Євросоюзом: Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан. Щобільше, у Єдину платіжну зону входять країни з Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) і інші, повідомляє ЄЦБ.

  • Україна також планує доєднатися до SEPA. Київ уже подав відповідну заявку. Аби цей перехід відбувся, Україна має змінити законодавство.