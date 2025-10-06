Для чого Молдові доєднуватися до SEPA?

Заявку на цей перехід Молдова подала ще торік у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на X.

Читайте також Історичний максимум шокує: 300 грамів цього металу коштують як квартира

Раніше вартість міжнародного переказу з Молдови становила від 20 до 200 євро. Зараз же це буде значно дешевше:

за внутрішніми тарифами та стандартами ЄС (тобто, за буквально декілька євро);

або ж взагалі безплатно.

Зауважте! Станом на зараз, відомо, що статус учасника SEPA отримали 8 молдавських банків.

На думку Центробанку Молдови, завдяки приєднанню до SEPA молдавські експортери можуть значно заощадити. Загальна економія складе приблизно 20 мільйонів євро за рік.

Анка Драгу Президентка Національного банку Молдови Швидші, безпечніші та дешевші платежі в євро – об'єднують людей, сім’ї та бізнес. Кожен переказ стає мостом до довіри, можливостей та нашого європейського майбутнього.

Цікаво! Торік між Молдовою і країнами SEPA було проведено 830 тисяч транзакцій. Їхня загальна сума – 11,8 мільярда євро.

Що потрібно знати про SEPA зараз?