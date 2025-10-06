Для чего Молдове присоединяться к SEPA?

Заявку на этот переход Молдова подала еще в прошлом году в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на X.

Ранее стоимость международного перевода из Молдовы составляла от 20 до 200 евро. Сейчас же это будет значительно дешевле:

по внутренним тарифам и стандартам ЕС (то есть, за буквально несколько евро);

или же вообще бесплатно.

Заметьте! По состоянию на сейчас, известно, что статус участника SEPA получили 8 молдавских банков.

По мнению Центробанка Молдовы, благодаря присоединению к SEPA молдавские экспортеры могут значительно сэкономить. Общая экономия составит примерно 20 миллионов евро в год.

Анка Драгу Президент Национального банка Молдовы Более быстрые, безопасные и дешевые платежи в евро – объединяют людей, семьи и бизнес. Каждый перевод становится мостом к доверию, возможностей и нашего европейского будущего.

Интересно! В прошлом году между Молдовой и странами SEPA было проведено 830 тысяч транзакций. Их общая сумма – 11,8 миллиарда евро.

Что нужно знать о SEPA сейчас?