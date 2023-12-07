Банк на колесах: Ощадбанк презентував нові мобільні відділення

На прифронтових територіях Ощадбанк надаватиме послуги у мобільних відділеннях на базі автофургонів . Про це розповіла пресслужба банку.

Перший мобільний підрозділ на базі автомобіля Ford Transit був презентований Ощадбанком у Києві. Це панцерований транспортний засіб спеціального призначення, який відповідає всім державним стандартам захисту спеціалізованих автомобілів.

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Автомобілі мають сталеве панцерування пасажирського відсіку та броньовану капсулу касового відсіку з куленепробивним склом

– розповів очільник банку Сергій Наумов.

Для чого потрібне мобільне відділення

Мобільні відділення необхідні для територій, де відсутні банківські установи. Пріоритетне завдання – не лише забезпечити обслуговування клієнтів, а й гарантувати безпеку відвідувачів і співробітників.

Ощад – перший і єдиний банк в Україні, який розробив спеціальний формат відділення для роботи в прифронтовій зоні на базі автотранспорту. Мобільні відділення покликані забезпечити виконання важливої соціальної місії: надання фінансових послуг українцям, які мешкають у безпосередній близькості до лінії фронту, та захисникам України,

– наголосив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Відтак, заплановано, що протягом найближчого періоду п'ять одиниць відповідних автомобілів направляться на прифронтові території Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей.