В ЄС пропонують санкції проти Росії

Відразу 10 країн, які входять до Європейського Союзу, заявили про необхідність подальших санкційних обмежень проти Росії. Для прикладу, йдеться про торгівлю російськими металами, як-от алюміній. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цю ініціативу підтримала Польща, яка в січні 2025 року почне своє шестимісячне головування в Раді ЄС замість Угорщини. Крім того, відповідний лист також підписали країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія), Данія, Ірландія, Румунія, Швеція, Чехія та Фінляндія.

Важливо! Санкції щодо торгівлі російськими металами потрібні для подальшого скорочення доходів Москви.

У листі, який підписали вище згадані країни ЄС, заявили, що метали – це одне ключових джерел доходів для Росії. Європейські країни наголосили, що потрібно запровадити додаткові заборони на імпорт металів з Росії.

Нагадаємо, що ЄС досі не запровадив санкційні обмеження проти виробників металів у Росії. Зокрема, можна згадати про компанію "Русал". До того є блок все ще не заборонив імпорт на російські метали, як це зробили США та Велика Британія.