Що відбувається на світовому ринку нафти

У вівторок, 17 грудня, нафта продовжує дешевшати на ринку. На цінову динаміку впливають нові дані про Китай, який є ключовим імпортером нафти у світі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що нові дані про економіку Китаю знову спровокували побоювання щодо попиту на нафту. Водночас інвестори залишаються досить обережними, очікуючи на засідання Федеральної резервної системи США, на якому мають ухвалити рішення про процентні ставки.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 6 центів. Сировина торгується на рівні 73,85 долара за барель. Сировина WTI впала в ціні на 11 центів. Контракти на американську нафту коштують 70,60 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: