В ЕС предлагают санкции против России

Сразу 10 стран, которые входят в Европейский Союз, заявили о необходимости дальнейших санкционных ограничений против России. Например, речь идет о торговле российскими металлами, например алюминий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эту инициативу поддержала Польша, которая в январе 2025 года начнет свое шестимесячное председательство в Совете ЕС вместо Венгрии. Кроме того, соответствующее письмо также подписали страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония), Дания, Ирландия, Румыния, Швеция, Чехия и Финляндия.

Важно! Санкции в отношении торговли российскими металлами нужны для дальнейшего сокращения доходов Москвы.

В письме, который подписали выше упомянутые страны ЕС, заявили, что металлы – это одно ключевых источников доходов для России. Европейские страны отметили, что нужно ввести дополнительные запреты на импорт металлов из России.

Напомним, что ЕС до сих пор не ввел санкционные ограничения против производителей металлов в России. В частности, можно вспомнить о компании "Русал". К тому же блок все еще не запретил импорт на российские металлы, как это сделали США и Великобритания.