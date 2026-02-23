Золото росте, а долар падає: нові наслідки мит Трампа

Трамп підвищив мита на імпорт товарів до США для всіх країн до 15%. Такі зміни відчутно посилили невизначеність у глобальній торгівлі. Зокрема, впав долар.

Які зміни відбулися після введення мит Трампом?

Сьогодні на початку торгів у Лондоні золото зросло в ціні на 0,6%. Унція цього металу сягнула – 5 133 доларів за унцію, повідомляє Financial Times.

Станом на 13:45, як повідомляє Reuters, вартість золота сягала – 5 152,11 долара за унцію. Загалом за сесію цей метал збільшився в ціні на 1%.

Долар, своєю чергою, ослаб. Він впав на 0,3%, відносно кошика основних валют.

Також відчуте таке зниження:

індекс S&P 500 впав на 0,5%;

а от Nasdaq 100 – на 0,7%.

Відреагували на ситуацію і європейські ринки. Проте там ситуація там дещо "спокійніша". Наразі відомо, що:

Stoxx Europe 600 на початку торгів впав на 0,3%;

підіндекс технологічних компаній знизився на 0,9%.

Що відомо про мита Трампа?