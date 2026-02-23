Золото росте, а долар падає: нові наслідки мит Трампа
- Трамп підвищив мита на імпорт товарів до США до 15%, що спричинило спад долара на 0,3% та зростання золота на 1%.
- Індекси S&P 500 та Nasdaq 100 знизилися на 0,5% і 0,7% відповідно.
Трамп підвищив мита на імпорт товарів до США для всіх країн до 15%. Такі зміни відчутно посилили невизначеність у глобальній торгівлі. Зокрема, впав долар.
Які зміни відбулися після введення мит Трампом?
Сьогодні на початку торгів у Лондоні золото зросло в ціні на 0,6%. Унція цього металу сягнула – 5 133 доларів за унцію, повідомляє Financial Times.
Станом на 13:45, як повідомляє Reuters, вартість золота сягала – 5 152,11 долара за унцію. Загалом за сесію цей метал збільшився в ціні на 1%.
Долар, своєю чергою, ослаб. Він впав на 0,3%, відносно кошика основних валют.
Також відчуте таке зниження:
- індекс S&P 500 впав на 0,5%;
- а от Nasdaq 100 – на 0,7%.
Відреагували на ситуацію і європейські ринки. Проте там ситуація там дещо "спокійніша". Наразі відомо, що:
- Stoxx Europe 600 на початку торгів впав на 0,3%;
- підіндекс технологічних компаній знизився на 0,9%.
Що відомо про мита Трампа?
Верховний суд США засудив мита Трампа та обмежив можливості американського президента. Йдеться саме про так звані "тарифи дня визволення". У своєму рішенні, Верховний суд США спирався на Торговельний акт 1974 року. Наразі Трамп має право встановлювати обмеження на строк до 150 днів.
Зауважимо, що тарифну війну Трамп розпочав ще торік. Політика американського президента призвела до нестабільності на валютних, боргових і фондових ринках.
Наразі Трамп вирішив підвищити тимчасову митну ставку на імпорт до США з 10% до 15%. Йдеться про зміну тарифу для всіх країн. На це рішення відреагувала Європа. Єврокомісія наполягає, що американський уряд має дотримуватися умов торговельної угоди між ЄС і США, яку уклали ще торік.