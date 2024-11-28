Скільки Україна може отримати від Заходу до кінця року: глава Мінфіну назвав суму
Київ очікує отримати мільярди доларів до кінця поточного року. Про це розповів очільник Міністерства фінансів України.
Скільки Україна отримає грошей від партнерів до кінця року
Україна очікує отримати приблизно 8 мільярдів доларів до кінця 2024 року. Про це сказав Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал.
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Міністр фінансів заявив, що перше за все йдеться про кошти від Європейського Союзу – 4,4 мільярда доларів. Тоді як Світовий банк має надати 1 мільярд доларів. Водночас урядовець додав, що у нас є програми, які реалізуються за сприяння Світового банку.
Для прикладу, йдеться про програму "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) та "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).
За словами урядовця, для цих програм використовуються гарантії від інших урядів. Зокрема, Японії. Загалом ці проєкти оцінюють в приблизно 2 мільярди доларів.