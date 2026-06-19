Что будет с минимальной зарплатой с 1 июля 2026 года?

С 1 июля минимальная зарплата в Украине не будет расти. То есть она по-прежнему будет составлять 8 647 гривен, сообщает ПФУ.

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Если начисленная заработная плата работника, выполнившего месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, работодатель производит доплату до уровня минимальной заработной платы, которая выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы,

– говорится в Законе Украины "Об оплате труда".

В настоящее время для получения минимальной заработной платы человек должен отработать 40 часов в неделю. То есть, по стандартному графику, это 8 часов ежедневно в течение 5 рабочих дней. В почасовом исчислении минимальная заработная плата в настоящее время составляет 52 гривны.

В то же время "на руки" украинцы получают значительно меньше. Ведь из минимальной заработной платы вычитаются следующие налоги:

военный сбор – 5% – 432 гривны;

НДФЛ – 18% – 1 556 гривен.

Общая сумма налогов – 1 988 гривен. Соответственно, "чистый" доход при минимальной зарплате составляет всего 6 659 гривен.

Отметим, что минимальная зарплата – это чрезвычайно важный показатель. Он влияет на многие значения. Например, на пособие по временной нетрудоспособности. Также от минимальной заработной платы зависит ЕСВ. Этот страховой взнос составляет не менее 22% от указанного минимума.