Заощадливість мільйонерів – причина боргів 90% людей
- Дослідники з Гарвардського університету виявили, що заощадливість мільйонерів спричиняє борги 90% людей у світі, оскільки багатії знижують процентну ставку, залишаючи гроші в банках.
Автори дослідження пропонують реформувати податкову систему й вдосконалити програми перерозподілу фінансових активів, щоб розірвати зв’язок між заощадливістю багатіїв та зростанням боргів решти населення.
Людям не подобається бачити, як багатії витрачають сотні тисяч доларів, а то й мільйони на свої забаганки. Проте, як це не дивно, марнотратство мільйонерів корисне для економіки.
Чому заощадливість мільйонерів спричиняє борги
Дослідники з Гарвардського університету дійшли висновку, що заощадливість мільйонерів є причиною боргів близько 90% людей у світі. Окрім того, бережливість багатіїв знижує процентну ставку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Entrepreneur.
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За даними дослідження, чим більше витрачають мільйонери, тим активніше розвивається світова економіка.
- Коли мільйонер купує яхту, то частину грошей, витрачених на її купівлю, отримують працівники, що проєктували, виробляли, продавали і доставляли судно новому власнику.
- Якщо багатії не купують дорогі речі, а залишають гроші на банківських рахунках, то банки користуються цими коштами для надання кредитів населенню. Таким чином, гроші, які люди беруть для сплати боргів, збагачують і так уже багатих.
- Коли процентна ставка низька, люди охочіше беруть позики у банках, і поступово борги накопичуються. А от інвестиції цих грошей сприяли б зростанню продуктивних галузей економіки, наприклад, будівництва тощо.
Важливо! Дослідження зв’язку між заощадливістю мільйонерів і боргами людей проводили на основі даних зі США, проте, на думку вчених, схожі процеси можна спостерігати й в інших країнах.
Як можна змінити ситуацію
Автори дослідження вважають, що можна розірвати зв’язок між заощадливістю багатіїв та зростанням боргів решти населення. Для розв'язання цієї проблеми вони пропонують такі способи:
- реформувати податкову систему країни;
- вдосконалити програму перерозподілу фінансових активів.
Однак дослідники визнають, що для цього потрібно чимало зусиль і бажання до змін ключових гравців фінансової системи.
Варто знати! За даними Глобального звіту про багатство UBS, наразі найбільше мільйонерів проживає у США. Лише минулого року 379 тисяч американців стали володарями статків у 1 мільйон доларів.