Мільярдери до 30 років: яка деталь об'єднує усіх та спровокувала масштабні зміни

Журнал Forbes щорічно публікує рейтинги найзаможніших людей у світі. Зокрема, існує категорія про мільярдерів, які досягли цього статусу до 30 років. Проте завдяки новому дослідженню вдалося виявити важливу деталь.

На сьогодні список мільярдерів до 30 років нараховує 15 осіб. Їх об'єднує важлива деталь.

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Як отримали статки молоді мільярдери

У дослідженні Forbes вказують, що жоден з них не накопичив свої статки самостійно. Усі мільярдери отримали гроші у спадок. Наразі статус наймолодшої мільярдерки у світі належить 19-річній Лівії Фойгт. Її капітал оцінюють в 1,1 мільярда доларів. Головне джерело капіталу – частка в компанії, яка виробляє електрообладнання WEG.

Дівчина – це онучка співзасновника компанії. До рейтингу наймолодших мільярдерів світу також потрапила й старша сестра Лівії – 26-річна Дора Фойгт де Ассіс.

Очолюють цей рейтинг брати Містрі з Ірландії віком 25 і 27 років. Їхні статки видання оцінило у 4,9 мільярда доларів для кожного. Брати володіють мільярдними капіталами завдяки конгломерату Tata Sons із Мумбаї, пакет акцій якого перейшли у їхню власність після смерті їхнього батька Сайруса Містрі у 2022 році.

Що відбувається у світі мільярдерів

Це називають першою хвилею "великої передачі багатств" від старшого покоління до молодого, тоді як у світі фіксують старіння населення. Зокрема, вказують, що у цей час вік середньостатистичного мільярдера становить 66 років. Цікаво, що найстаршій людині в рейтингу найбагатших людей світу від Forbes уже 102 роки.

Загалом у 2024 році у світі стало на 141 мільярдера більше, досягнувши нового рекорду. На сьогодні статус мільярдера має 2 781 особа. Їхні загальні статки оцінюють у 14,2 трильйона доларів.