На сегодня список миллиардеров до 30 лет насчитывает 15 человек. Их объединяет важная деталь.

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Как получили капиталы молодые миллиардеры

В исследовании Forbes указывают, что ни один из них не накопил свое состояние самостоятельно. Все миллиардеры получили деньги по наследству. Статус самой молодой миллиардерши в мире принадлежит 19-летней Ливии Фойгт. Ее капитал оценивают в 1,1 миллиарда долларов . Главный источник капитала – доля в компании, производящей электрооборудование WEG.

К теме! Девушка – это внучка соучредителя компании. В рейтинг самых молодых миллиардеров мира также попала и старшая сестра Ливии – 26-летняя Дора Фойгт де Ассис.

Возглавляют этот рейтинг братья Мистри из Ирландии в возрасте 25 и 27 лет. Их состояние издание оценило в 4,9 миллиарда долларов для каждого. Братья владеют миллиардными капиталами благодаря конгломерату Tata Sons из Мумбаи, пакет акций которого перешли в их собственность после смерти их отца Сайруса Мистри в 2022 году.

Что происходит в мире миллиардеров

Это называют первой волной "большой передачи богатств" от старшего поколения к молодому, в то время как в мире фиксируют старение населения. В частности, указывают, что в настоящее время возраст среднестатистического миллиардера составляет 66 лет. Интересно, что самому старшему человеку в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes уже 102 года.