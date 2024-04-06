На сегодня список миллиардеров до 30 лет насчитывает 15 человек. Их объединяет важная деталь.
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Как получили капиталы молодые миллиардеры
В исследовании Forbes указывают, что ни один из них не накопил свое состояние самостоятельно. Все миллиардеры получили деньги по наследству. Статус самой молодой миллиардерши в мире принадлежит 19-летней Ливии Фойгт. Ее капитал оценивают в 1,1 миллиарда долларов. Главный источник капитала – доля в компании, производящей электрооборудование WEG.
Возглавляют этот рейтинг братья Мистри из Ирландии в возрасте 25 и 27 лет. Их состояние издание оценило в 4,9 миллиарда долларов для каждого. Братья владеют миллиардными капиталами благодаря конгломерату Tata Sons из Мумбаи, пакет акций которого перешли в их собственность после смерти их отца Сайруса Мистри в 2022 году.
Что происходит в мире миллиардеров
Это называют первой волной "большой передачи богатств" от старшего поколения к молодому, в то время как в мире фиксируют старение населения. В частности, указывают, что в настоящее время возраст среднестатистического миллиардера составляет 66 лет. Интересно, что самому старшему человеку в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes уже 102 года.
Всего в 2024 году в мире стало на 141 миллиардер больше, достигнув нового рекорда. На сегодняшний день статус миллиардера имеет 2 781 человек. Их общее состояние оценивается в 14,2 триллиона долларов.