На сьогодні список мільярдерів до 30 років нараховує 15 осіб. Їх об'єднує важлива деталь.

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Як отримали статки молоді мільярдери

У дослідженні Forbes вказують, що жоден з них не накопичив свої статки самостійно. Усі мільярдери отримали гроші у спадок. Наразі статус наймолодшої мільярдерки у світі належить 19-річній Лівії Фойгт. Її капітал оцінюють в 1,1 мільярда доларів. Головне джерело капіталу – частка в компанії, яка виробляє електрообладнання WEG.

До теми! Дівчина – це онучка співзасновника компанії. До рейтингу наймолодших мільярдерів світу також потрапила й старша сестра Лівії – 26-річна Дора Фойгт де Ассіс.

Очолюють цей рейтинг брати Містрі з Ірландії віком 25 і 27 років. Їхні статки видання оцінило у 4,9 мільярда доларів для кожного. Брати володіють мільярдними капіталами завдяки конгломерату Tata Sons із Мумбаї, пакет акцій якого перейшли у їхню власність після смерті їхнього батька Сайруса Містрі у 2022 році.

Що відбувається у світі мільярдерів

Це називають першою хвилею "великої передачі багатств" від старшого покоління до молодого, тоді як у світі фіксують старіння населення. Зокрема, вказують, що у цей час вік середньостатистичного мільярдера становить 66 років. Цікаво, що найстаршій людині в рейтингу найбагатших людей світу від Forbes уже 102 роки.

Загалом у 2024 році у світі стало на 141 мільярдера більше, досягнувши нового рекорду. На сьогодні статус мільярдера має 2 781 особа. Їхні загальні статки оцінюють у 14,2 трильйона доларів.