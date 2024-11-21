США звинувачують у хабарництві мільярдера з Індії

Американці звинувачують Гаутама Адані у підкупі індійських чиновників в обмін задля отримання мільярдних контрактів на сонячну енергетику. Також додають, що він приховував інформацію про свої дії від американських банків та інвесторів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Водночас Адані прагнув залучити кошти американських та міжнародних інвесторів. Над цим "проєктом" також працював племінник мільярдера Сагар Адані та ще 6 осіб. Загалом американці оцінили хабарницьку схему у понад 250 мільйонів доларів.

Важливо! Комісія з цінних паперів та бірж США також подала позов проти Адані. Регулятор заявив, що мільярдер використовував хабарі, аби "забезпечити зобов’язання уряду Індії купувати енергію за цінами, вищими за ринкові, що принесло б користь Adani Green і Azure Power.

Згідно з попередніми даними, компанія Adani Green зуміла залучити 175 мільйонів доларів від американських інвесторів за час існування цієї схеми. Водночас цінні папери Azure Power торгувалися на Нью-Йоркській фондовій біржі. У четвер, 21 листопада, акції компанії обвалилися на понад 60% до 0,30 долара за штуку, інформує CNBC.

Новина про ордер для Адані спровокувала обвал акцій 10 лістингових компаній Adani. Зокрема, цінні папери Adani Enterprises впав на понад 23%, а його основний портовий бізнес – на 16,4%. Тоді як акції Adani Green зафіксували спад майже на 19%.

Цікаво! Особистий капітал Гаутама Адані становить 57,7 мільярда доларів. Його капітал зменшився на 12,1 мільярда доларів за день, за даними Forbes. Водночас він все ще входить до першої десятки найбагатших людей в Азії.

Додають, що звинувачення від американських регуляторів можуть спровокувати поглиблення кризи у конгломераті компаній Adani Group. Нагадаємо, що у 2023 році їх звинуватили у бухгалтерському шахрайстві та маніпуляціях на фондовому ринку.