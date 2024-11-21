США обвиняют во взяточничестве миллиардера из Индии

Американцы обвиняют Гаутама Адани в подкупе индийских чиновников в обмен для получения миллиардных контрактов на солнечную энергетику. Также добавляют, что он скрывал информацию о своих действиях от американских банков и инвесторов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В то же время Адани стремился привлечь средства американских и международных инвесторов. Над этим "проектом" также работал племянник миллиардера Сагар Адани и еще 6 человек. В целом американцы оценили взяточническую схему в более 250 миллионов долларов.

Важно! Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск против Адани. Регулятор заявил, что миллиардер использовал взятки, чтобы "обеспечить обязательства правительства Индии покупать энергию по ценам, выше рыночных, что принесло бы пользу Adani Green и Azure Power.

Согласно предварительным данным, компания Adani Green сумела привлечь 175 миллионов долларов от американских инвесторов за время существования этой схемы. В то же время ценные бумаги Azure Power торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже. В четверг, 21 ноября, акции компании обвалились более чем на 60% до 0,30 доллара за штуку, информирует CNBC.

Новость об ордере для Адани спровоцировала обвал акций 10 листинговых компаний Adani. В частности, ценные бумаги Adani Enterprises упал более чем на 23%, а его основной портовый бизнес – на 16,4%. Тогда как акции Adani Green зафиксировали спад почти на 19%.

Интересно! Личный капитал Гаутама Адани составляет 57,7 миллиарда долларов. Его капитал уменьшился на 12,1 миллиарда долларов за день, по данным Forbes. В то же время он все еще входит в первую десятку самых богатых людей в Азии.

Добавляют, что обвинения от американских регуляторов могут спровоцировать углубление кризиса в конгломерате компаний Adani Group. Напомним, что в 2023 году их обвинили в бухгалтерском мошенничестве и манипуляциях на фондовом рынке.