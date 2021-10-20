Мільярдер Джек Ма неочікувано з'явився у Європі: як це вплинуло на позиції Alibaba
Джерело:CNBC
Акції Alibaba почали дорожчати після того, як засновник китайської компанії Джек Ма, неочікувано з'явився у Європі. Реліз нової мікросхеми також підсилив позиції Alibaba на ринку.
Місцеперебування Джека Ма стало предметом інтенсивних дискусій після того, як мільярдер зник з поля зору у жовтні 2020 року. Forbes оцінює капітал бізнесмена у 42,4 мільярда доларів.
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Приїзд Джека Ма до Європи
У вівторок китайський журнал East Week повідомив, що Джек Ма приїхав до Іспанії зі своїми друзями та бізнес-партнерами на вихідні. Пізніше з'явилася інформація про те, що ціллю мільярдера в Іспанії також є участь у навчальному турі з сільського господарства та технологій, які пов'язані з екологічними проблемами. У жовтні цього року бізнесмен також побував у Гонконзі. Це перші поїздки мільярдера за межі Китаю з осені 2020 року, адже після публічної критики китайської влади у нього та його компанії виникло чимало проблем.
Джек Ма та влада Китаю
- Після заяви Джека Ма китайські регулятори завадили компанії Ant Group вийти на біржу, а компанії з технологічного сектору Китаю привернули увагу влади.
- Мільярдер перестав з'являтися на публіці, на фоні чого виникли чутки про його зникнення після непорозумінь з офіційним Пекіном.
- Проте у січні 2021 року Джек Ма з'явився у відео для свого благодійного фонду. Але відтоді на публіці не з'являється.
- Влітку один із топменеджерів Alibaba повідомив, що Джек Ма уникає публічності. За його словами бізнесмен зосередився на своїх захопленнях та благодійності.
- Китайська влада звернула увагу на Alibaba, яку створив Джек Ма. У квітні її оштрафували на рекордну суму – 2,8 мільярда доларів. Причина – зловживання своїм домінантним становищем на ринку.
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Як візит Джека Ма вплинув на Alibaba
Згідно з даними Yahoo! Finance, акції Alibaba зросли на 9%. Цінні папери зрівняли деякі з цих прибутків і додали в ціні трохи менше ніж 7% під час торгів у другій половині дня. Актуальна вартість акцій коливається на рівні 177 доларів за кожну. Ринкова капіталізація компанії становить майже 482 мільярди доларів. З початку 2021 року активи Alibaba, які торгуються у США, втратили понад 23%.