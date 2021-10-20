Мільярдер Джек Ма неочікувано з'явився у Європі: як це вплинуло на позиції Alibaba

Акції Alibaba почали дорожчати після того, як засновник китайської компанії Джек Ма, неочікувано з'явився у Європі. Реліз нової мікросхеми також підсилив позиції Alibaba на ринку.

Місцеперебування Джека Ма стало предметом інтенсивних дискусій після того, як мільярдер зник з поля зору у жовтні 2020 року. Forbes оцінює капітал бізнесмена у 42,4 мільярда доларів.

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Приїзд Джека Ма до Європи

У вівторок китайський журнал East Week повідомив, що Джек Ма приїхав до Іспанії зі своїми друзями та бізнес-партнерами на вихідні. Пізніше з'явилася інформація про те, що ціллю мільярдера в Іспанії також є участь у навчальному турі з сільського господарства та технологій, які пов'язані з екологічними проблемами. У жовтні цього року бізнесмен також побував у Гонконзі. Це перші поїздки мільярдера за межі Китаю з осені 2020 року, адже після публічної критики китайської влади у нього та його компанії виникло чимало проблем.

Джек Ма та влада Китаю

Після заяви Джека Ма китайські регулятори завадили компанії Ant Group вийти на біржу, а компанії з технологічного сектору Китаю привернули увагу влади.

Мільярдер перестав з'являтися на публіці, на фоні чого виникли чутки про його зникнення після непорозумінь з офіційним Пекіном.

Проте у січні 2021 року Джек Ма з'явився у відео для свого благодійного фонду. Але відтоді на публіці не з'являється.

Влітку один із топменеджерів Alibaba повідомив, що Джек Ма уникає публічності. За його словами бізнесмен зосередився на своїх захопленнях та благодійності.

Китайська влада звернула увагу на Alibaba, яку створив Джек Ма. У квітні її оштрафували на рекордну суму – 2,8 мільярда доларів. Причина – зловживання своїм домінантним становищем на ринку.

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Як візит Джека Ма вплинув на Alibaba

Згідно з даними Yahoo! Finance, акції Alibaba зросли на 9%. Цінні папери зрівняли деякі з цих прибутків і додали в ціні трохи менше ніж 7% під час торгів у другій половині дня. Актуальна вартість акцій коливається на рівні 177 доларів за кожну. Ринкова капіталізація компанії становить майже 482 мільярди доларів. З початку 2021 року активи Alibaba, які торгуються у США, втратили понад 23%.