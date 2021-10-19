Головна дилима полягає у тому, що зараз важко з'ясувати, яка частина інфляції обумовлена пожвавленням попиту після карантинів, а яка частка припадає на дефіцит пропозиції через затори у портах та нестачу матеріалів й працівників.

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Можливі сценарії

Підвищення процентних ставок зараз могло б пом'якшити попит, який був флагманом глобального відновлення після торішнього економічного спаду. Проте він не сприяв нівелюванню проблем з пропозицією. Якщо ж дефіцит на ринку зникне, коли нормалізується ситуація з торгівлею, то така політика може виявитися занадто жорсткою та зупинити відновлення.

Інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

З іншої сторони, якщо центробанки не будуть діяти, а пропозиція продовжить падати, то це призведе до вищих інфляційних очікувань, які спонукатимуть споживачів та компанії до підняття зарплат та цін. Реалізація цього сценарію може змусити центробанки ще сильніше натиснути на гальма.

Вирахувати різницю між драйверами попиту та пропозиції зараз надзвичайно складно. Більшість центральних банків, найімовірніше, визнають, що інфляція набагато вища ніж вони очікували спочатку,

– заявив старший економічний радник HSBC Holdings Plc Стівен Кінг.

Плани центробанків

Споживчі ціни у світі зросли більше ніж на 4% за останні 12 місяців, тоді як інфляція досягнула найвищого рівня за останні 10 років. Зокрема, у Великій Британії інфляція може вдвічі перевищити цільовий показник центробанку. Ендрю Бейлі, який очолює Банк Англії, заявив, що вони будуть вимушені діяти, хоча раніше він неодноразово підкреслював межі того, що центральні банки можуть зробити. Трейдери вважають, що британський центробанк збільшить ключову процентну ставку до 0,5% вже до кінця 2021 року. Серед розвинених країн на такий крок пішли лише кілька, зокрема:

Норвегія

Нова Зеландія.

Інфляція створює серйозну проблему для центробанків / Фото Getty Images

США наразі не планують підвищувати процентну ставку, проте Федеральна резервна система повідомила про намір звузити свою програму щомісячного придбання активів на 120 мільярдів доларів. У ФРС вважають, що зростання інфляції – це тимчасове явище, тоді як політики у вересні заявили про збільшення ризиків. Інвестори очікують, що ФРС підніме ставку у наступному році.

Я не впевнений, що ФРС може контролювати цю ситуацію. Експерти говорять, що центробанк повинен проколоти бульбашку, підняти ставки. Але що конкретно робити? Як розв'язати проблему з постачанням? Ви справді хочете знищити ринок праці?,

– заявив Грег Пітерс з PGIM Fixed Income у контексті питання, як ФРС може стримати інфляцію.

Виграти час

У МВФ, Китаї та ЄЦБ теж вважають, що сьогоднішній сплеск інфляції навряд чи триватиме довго. Проте представники бізнесу мають іншу думку. Вони переконані, що ця тенденція триваліша, ніж зараз прогнозують. У компанії Renaissance Macro Research зазначили, якщо поєднання сильного попиту та проблем з постачанням буде продовжуватися, то зростає ризик того, що центральні банки будуть змушені "різко змінити політику через деякий час".

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На думку Джона Бріггса, одним зі способів впоратися з труднощами тим, хто формує грошово-кредитну політику, – використати "яструбину риторику". Тобто одночасно стримувати інфляційні очікування та фактичне збільшення процентних ставок. Це стратегія "виграй час, щоб потрапити на іншу сторону". Він висловив сподівання, що до початку 2022 року стрибки цін знизяться.