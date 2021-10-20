Миллиардер Джек Ма неожиданно появился в Европе: как это повлияло на позиции Alibaba

Акции Alibaba начали дорожать после того, как основатель китайской компании Джек Ма, неожиданно появился в Европе. Релиз новой микросхемы также усилил позиции Alibaba на рынке.

Местонахождение Джека Ма стало предметом интенсивных дискуссий после того, как миллиардер исчез из поля зрения в октябре 2020 года. Forbes оценивает капитал бизнесмена в 42,4 миллиарда долларов.

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Приезд Джека Ма в Европу

Во вторник китайский журнал East Week сообщил, что Джек Ма приехал в Испанию со своими друзьями и бизнес-партнерами на выходные. Позже появилась информация о том, что целью миллиардера в Испании также является участие в учебном туре по сельскому хозяйству и технологиям, которые связанны с экологическими проблемами. В октябре этого года бизнесмен также побывал в Гонконге. Это первые поездки миллиардера за пределы Китая с осени 2020 года, ведь после публичной критики китайских властей в него и компании возникло немало проблем.

Джек Ма и власти Китая

После заявления Джека Ма китайские регуляторы помешали компании Ant Group выйти на биржу, а компании с технологического сектора Китая привлекли внимание властей.

Миллиардер перестал появляться на публике, на фоне чего возникли слухи о его исчезновении после недоразумений с официальным Пекином.

Однако в январе 2021 года Джек Ма появился в видео для своего благотворительного фонда. Но с тех пор на публике не появляется.

Летом один из топменеджеров Alibaba сообщил, что Джек Ма избегает публичности. По его словам бизнесмен сосредоточился на своих увлечениях и благотворительности.

Китайские власти обратили внимание на Alibaba, которую создал Джек Ма. В апреле ее оштрафовали на рекордную сумму штрафа – 2,8 миллиарда долларов. Причина – злоупотребление своим доминирующим положением на рынке.

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Как визит Джека Ма влияние на Alibaba

Согласно данным Yahoo! Finance, акции Alibaba выросли на 9%. Ценные бумаги сравняли некоторые из этих прибылей и прибавили в цене чуть менее 7% в ходе торгов во второй половине дня. Актуальная стоимость акций колеблется на уровне 177 долларов за каждую. Рыночная капитализация компании составляет почти 482 миллиарда долларов. С начала 2021 года активы Alibaba, которые торгуются в США, потеряли более 23%.