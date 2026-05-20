Нікель падає, а мідь росте: важливі зміни на ринку металів

Нікель впав в ціні. Він знизився, зокрема, на тлі посилення контролю над частиною найбільших експортних товарів в Індонезії.

Яка ситуація в Індонезії вплинула на вартість нікелю?

Як відомо, президент Індонезії Прабово Субіанто вказав що уряд вимагатиме аби експорт низки товарів відбувався саме через державну компанію, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Нержавійка: скільки платять за кілограм і чи реально на цьому заробити

Йдеться про такі товари, як:

пальмова олія;

феросплави;

вугілля і так далі.

Завдяки таким змінам, індонезійський уряд прагне розв'язати питання зростаючого фіскального тиску. Також, це, імовірно, втримає від падіння курс рупії

Ця країна Південно-Східної Азії є провідним світовим виробником нікелю, який використовується для виробництва нержавіючої сталі та акумуляторів для електромобілів. Ціна на метал зросла на попередній сесії після повідомлення про скорочення виробництва нікелевого чавуну на ключовому індонезійському вузлі через перерозподіл енергетичних ресурсів на нові потужності з виробництва алюмінію,

– вказує видання.

Чому росте ціна на мідь?

Мідь подорожчала після того, як відбулося зростання китайських акцій компаній-виробників мікросхем. Ці зміни підвищили попит саме на ті метали, що пов'язані з ШІ, повідомляє Bloomberg.

Зверніть увагу! Мідь використовують, зокрема, в електропроводці.

Як змінилась ціна на метали?

На Лондонській біржі ціна на нікель сьогодні впала на 0,3%. А дещо раніше вартість цього металу піднялась на 1%, сягнувши 19 000 доларів за тонну. Підвищення сталося саме тоді, коли Індонезія підтвердила вказані заходи.

У цей же момент зросла мідь. Таке збільшення дещо компенсувало попередні втрати. Зауважимо, зростання міді стало саме наслідком оптимізму щодо ШІ.

Станом на 11:00 за місцевим часом, на Лондонській біржі вартість металів була така:

нікель впав на 0,3%, сягнувши 18 750 доларів за тонну;

мідь зросла на 0,3%, тепер вона коштує – 13 484 доларів за тонну.

А от в Сінгапурі залізна руда впала в ціні на 0,5%. Вона тепер коштує – 107,30 доларів за тонну.

Ціни на промислові метали, включаючи залізну руду, впали раніше того ж дня через побоювання, що центральні банки займуть жорстку позицію в боротьбі з інфляцією, що виникла внаслідок війни на Близькому Сході,

– йдеться у повідомленні.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?