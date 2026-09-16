Що відбувається на ринку зараз

Ситуація дещо стабілізувалася, оскільки Білий дім вирішив не поспішати з новими тарифами, зокрема напередодні проміжних виборів. Однак станом на середу, 16 вересня, ціни все ж знову зросли – на тлі очікувань рішення Федеральної резервної системи США щодо подальшої монетарної політики, пише Bloomberg.

Тож мідь посеред тижня подорожчала на 0,7% на Лондонській біржі металів – до 14 186 доларів за тонну. Не стали винятком й інші сировинні активи: алюміній додав 0,8%, а нікель – 1,6%.

Ціна міді на Лондонській біржі металів / Інфографіка Bloomberg

Скільки коштує брухт в Україні

Профільний ресурс Metalolom.biz, розраховує орієнтовну вартість брухту на основі актуальних закупівельних цін у пунктах приймання в різних регіонах країни. Станом на 16 вересня це:

чиста мідь – 481,36 гривні за кілограм;

мідний кабель – 400 гривень за кілограм;

мідна стружка – 398,75 гривні за кілограм;

мідні радіатори – 348,12 гривні за кілограм.

Нагадаємо, до кольорових металів також належать алюміній, магній, нікель, цинк, свинець і олово тощо. Окрім того, до цієї групи відносять навіть дорогоцінні метали, зокрема золото та срібло.