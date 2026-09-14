Скільки коштує золотий брухт

Нацбанк опублікував оновлене розпорядження. Скільки можна отримати за золотий брухт, насамперед залежить від його проби.

Станом на понеділок, 14 вересня, закупівельні ціни на дорогоцінний метал у брухті (без ПДВ) такі:

333 проба – 2 025,14 гривні за грам;

375 проба – 2 280,57 гривні за грам;

500 проба – 3 040,76 гривні за грам;

583 проба – 3 545,52 гривні за грам;

585 проба – 3 557,68 гривні за грам;

750 проба – 4 561,13 гривні за грам.

До слова, 585 проба означає, що золото становить 58,5% складу сплаву, тоді як решта припадає на інші метали. У каратній системі це відповідає 14 каратам – показник є одним із найпоширеніших в Україні та, зокрема, домінує на ювелірному ринку США.

Скільки коштує банківський метал

Окремо варто нагадати про 999 пробу – найвищу для золота, яка відповідає 24 каратам. Саме такий дорогоцінний метал найчастіше використовують для виготовлення банківських зливків та інвестиційних монет. Для них Нацбанк також встановлює закупівельні ціни, які залежать від наявності сертифіката:

6 142,94 гривні за грам – золото найвищої категорії;

6 124,51 гривні за грам – золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

6 081,51 гривні за грам – золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Нагадаємо, на світовому ринку золото традиційно оцінюють у тройських унціях (дорівнює 31,1034768 грама), історія яких сягає Середньовіччя, а походження пов'язують із ярмарками у французькому місті Труа, де торгували дорогоцінними металами.