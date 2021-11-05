Ми завжди йдемо ва-банк, – новий мер Нью-Йорка розповів, у якій валюті отримає перші зарплати
Джерело:Fortune
Криптовалюти вже стали важливою частиною сучасного світу. На цифрові гроші звернули увагу мільярдери, центробанки та навіть політики. Зокрема, новообраний мер американського міста Нью-Йорк має амбітні плани, пов'язані з віртуальними валютами.
Новим мером Нью-Йорка став колишній поліцейський та демократ Ерік Адамс, який переміг на виборах великим відривом, повідомляє Politico. Його кандидатуру підтримали понад 66% виборців.
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Новий мер Нью-Йорка отримає кілька зарплат у біткойнах
Про це американський політик Ерік Адамс повідомив у твітер, відповівши на допис мера Маямі Френсіса Суареса, який заявив, що свою наступну зарплату отримає у криптовалюті, а якщо точніше – у біткойнах.
У Нью-Йорку ми завжди йдемо ва-банк, тож я планую отримати три своїх перших зарплати у біткойнах, коли стану мером,
– відповів Ерік Адамс.
Його колега з Маямі відомий, як один із найсильніших прихильників цифрових валют, особливо біткойна. Зокрема, Суарес закликав компанії, які працюють у цій сфері розвивати бізнес саме у Маямі та наполягав на тому, щоб державні службовці мали можливість отримувати заробітну платню у цифровому форматі. Натомість лідер Нью-Йорка заявив, що саме цей мегаполіс стане центром криптосфери та інших інноваційних індустрій, які швидко розвиваються. За його словами, варто лише зачекати.
Мер Нью-Йорка отримає кілька зарплат у біткойнах / Фото Unsplash
Подальші плани
Адамс також висловив сподівання, що він зможе сприяти змінам завдяки новій політиці. Мер Нью-Йорка розповів про плани створити загальноміську цифрову валюту, інформує видання Bloomberg. Політик наголосив, що прагне усунути в Нью-Йорку бар'єри, які заважають розвиватися у цій сфері.
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Зокрема, він позитивно оцінив мера Маямі через віртуальну валюту MiamiCoin, яка була випущена у серпні. Згідно з Washington Post, власна криптовалюта, станом на кінець вересня, принесла американському місту приблизно 7 мільйонів доларів. На момент створення цього матеріалу ціна MiamiCoin коливається на рівні 0,02376997 долара за монету, за версією CoinGecko.