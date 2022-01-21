Мер Нью-Йорка отримає першу зарплату у криптовалюті: які монети він обрав

Чинний мер Нью-Йорка Ерік Адамс є одним із прихильників криптовалют. Він це підтвердив заявою про свою першу зарплату на посаді.

Колишній поліцейський та демократ Ерік Адамс у листопаді 2021 року переміг на виборах з великим відривом. Його підтримали понад 66% виборців, згідно з Politico.

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Мер Нью-Йорка отримає першу зарплату у криптовалюті

Перша зарплата мера Нью-Йорка буде у двох найвідоміших цифрових монетах світу: біткойн та Ethereum. Він конвертує свій заробіток через ключову криптобіржу у США – Coinbase. Таким чином, політик виконає обіцянку, які він дав після перемоги на виборах.

Нью-Йорк – це центр світу, і ми хочемо, що він став центром криптовалют та інших фінансових інновацій,

– йдеться в офіційній заяві Еріка Адамса.

Спершу Адамс отримає зарплату в американських доларах. Додатковий етап конвертації пов’язаний із трудовим законодавством, яке не дозволяє Нью-Йорку платити своїм співробітникам у криптовалюті. Наразі незрозуміло, чому політик обрав саме біткойн та Ethereum. Крім того, незрозуміло як він буде платити податки. В офісі Адамса не прокоментували цю ситуацію.

Мер Нью-Йорка отримає зарплату у криптовалюті / Фото Getty Images

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна та Ethereum коливається на рівнітаза монету відповідно, інформує CoinDesk . Загалом криптовалюти закінчують цей тиждень на негативній ноті, оскільк и знову падають в ціні.

Демократ гучно заявляв про бажання перетворити Нью-Йорк на біткойн-хаб, щоб конкурувати з Маямі за звання головного осередку для прихильників цифрових валют у США. За його словами, перебування Нью-Йорка у центрі криптопростору сприятиме розвитку кількох напрямків. Йдеться про: