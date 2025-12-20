Медичне золото: чому на ньому немає проби

Медичне золото не має проби, адже це не дорогоцінний метал. Фактично, він лише покритий золотим напиленням. Водночас медичне золото має низку важливих переваг, яких саме, читайте далі.

Що важливо знати про медичне золото?

Медичне золото, яке використовується для біжутерії, переважно має основу з цинку, міді, латуні, олова чи сталі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Diamant.ua.

Які переваги медичного золота:

висока стійкість до зовнішнього впливу;

гіпоалергенність;

низька ціна.

До того ж медичне золото це найкращий варіант для чутливої шкіри. Адже такий матеріал не викликає дискомфорт.

Медичне золото має ціну значно нижчу ніж звичайне, наприклад:

невеликі сережки зі звичайного золота мають середню ціну – близько 5 тисяч гривень;

а от аналогічний виріб з медичного золота – приблизно 200 гривень.

Зверніть увагу! Ціна виробу може відрізнятися, залежно від бренду, місця покупки та інших факторів.

Чому на золото ставиться проба?

Проба це дуже важлива позначка. Вона показує скільки чистого металу у сплаві, повідомляє Investing News Network.

Аби визначити цю частку, необхідно вказану пробу розділити на 10, наприклад:

коли на виробі є позначка 375, це означає, що там – 37,5% чистого золота, 62,5% – інших металів;

якщо на виробі вказано 583, там – 58,3% чистого золота, а ще 41,7% – домішок;

585 – 58,5%;

750 – 75%;

900 – 90%.

Що потрібно знати про золото зараз?