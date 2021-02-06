"Викинув на вітер" 55 тисяч біткойнів: історія людини, яка не вірила в криптовалюту

Джерело:24 канал
Ніхто у 2009 році, коли з'явився біткойн, не очікував, що той коштуватиме дорожче за золото і на нього можна буде придбати квартиру. Якби про це знали, то у світі було б значно більше мільярдерів.
Марті Малмі – один з перших майнерів біткойну. Тоді він був студентом другого курсу та за два роки намайнив 55 тисяч біткойнів. Це понад 2 мільярди доларів за курсом 5 лютого 2021 року, вказаному на сайті CoinMarketCap.Що таке майнінг ми детально пояснили у нашому матеріалі Майнінг криптовалюти: як створюють біткойн та інші цифрові гроші.
Спочатку майнити біткойн було дуже просто, адже його цінність була копійчана. За кожну розв'язану проблему, Малмі отримував по 50 монет криптовалюти.
Свою історію з біткойнами Малмі тривалий час описував на сторінці у твітері. Фінанси 24 зібрали головне.
Цікаво Продали все, аби купити біткойн: як зараз живе сім'я, що ризикнула у 2017 році
Рік тому чоловік написав пост у твітері, зазначивши, що був би мільярдером, якби не позбувся своїх біткойнів.
Зараз би я був "мільярдером", якби не продав занадто рано 55 000 біткойнів, які видобув у 2009-2010 роках... Шкодую, але разом з іншими ранніми біткойнерами ми запустили щось більше, ніж особисту вигоду,
– написав Малмі.