З однієї із топових криптобірж світу вивели понад 18 тисяч біткойнів за день: що відбувається

У другій половині лютого з однієї з найвідоміших криптобірж світу зафіксували масштабне переміщення біткойнів на майже 1 мільярд доларів США. Цифрові монети "осіли" на кількох нових гаманцях.

Масштабний відтік біткойна з Coinbase

Про масштабні операції з біткойном на криптобіржі Coinbase повідомили аналітики з CryptoQuant. За їхніми даними, на кілька нових рахунків перевили понад 18 тисяч цифрових монет.

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Додають, що на кожну адресу надійшло від 45 мільйонів до 171 мільйона доларів у біткойнах. Загалом цифрові монети, з якими проводили вище згадані операції, оцінюють у майже 1 мільярд доларів США.

Наразі немає інформація, яка пояснює причину настільки масштабної операції з біткойнами. Проте додають, що цифрові монети вивели з Coinbase задля подальшого забезпечення ліквідності на позабіржовому ринку або самостійного зберігання.

У середині лютого біткойн оновив два важливих рекорди на ринку. По-перше, курс цифрової монети перетнув позначку у 50 тисяч доларів. По-друге, капіталізація криптовалюти зросла до 1 трильйона доларів. Біткойн повернувся до таких рівнів вперше з 2021 року.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна – найвідомішої криптовалюти у світі – коливається на рівні 51 201 долар за монету. Ринкова капіталізація біткойна наразі становить 1,01 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap. Цінові коливання цифрової монети за останній рік:

За останні 7 днів біткойн подешевшав на 2,06%;

Проте за місяця вартість криптовалюти зросла на 31,43%;

У річному розрахунку курс монети зріс на понад 111%.

Варто додати, що поточна капіталізація ринку криптовалют загалом коливається на рівні 1,95 трильйона доларів США.