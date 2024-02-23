Масштабний відтік біткойна з Coinbase
Про масштабні операції з біткойном на криптобіржі Coinbase повідомили аналітики з CryptoQuant. За їхніми даними, на кілька нових рахунків перевили понад 18 тисяч цифрових монет.
Варте уваги Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал
Додають, що на кожну адресу надійшло від 45 мільйонів до 171 мільйона доларів у біткойнах. Загалом цифрові монети, з якими проводили вище згадані операції, оцінюють у майже 1 мільярд доларів США.
Наразі немає інформація, яка пояснює причину настільки масштабної операції з біткойнами. Проте додають, що цифрові монети вивели з Coinbase задля подальшого забезпечення ліквідності на позабіржовому ринку або самостійного зберігання.
На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна – найвідомішої криптовалюти у світі – коливається на рівні 51 201 долар за монету. Ринкова капіталізація біткойна наразі становить 1,01 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap. Цінові коливання цифрової монети за останній рік:
- За останні 7 днів біткойн подешевшав на 2,06%;
- Проте за місяця вартість криптовалюти зросла на 31,43%;
- У річному розрахунку курс монети зріс на понад 111%.
Варто додати, що поточна капіталізація ринку криптовалют загалом коливається на рівні 1,95 трильйона доларів США.