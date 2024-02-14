Лише два дні тому ціна біткойна зросла вище 50 тисяч доларів за монету вперше з 2021 року. Проте криптовалюта продовжує тестувати нові вершини на ринку, інформує 24 Канал.

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Біткойн оновив кілька важливих рівнів

Під час торгів у середу, 14 лютого, вартість біткойна перетнула позначку у 51 тисячу доларів за монету. Востаннє цифрова монета демонструвала такий результат у грудні 2021 року. На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 51 324 доларів за штуку, за даними CoinMarketCap.

Ринкова капіталізація криптовалюти, яка є флагманом ринку, наразі становить трохи більше 1 трильйона доларів. Це також рекордний рівень для біткойна з кінця 2021 року. Загалом за останні 24 години вартість цифрової монети зросла майже на 3%, а за тиждень – на 19,68%, за місяць – 19,74%.

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