Лише за день біткойн втратив майже 14% у ціні. А з початку року він обвалився на 40%. Востаннє біткойн так коштував ще у 2020 році, за даними Finance!Yahoo, передає 24 канал.
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Ціна біткойна 12 травня впала до 26 782 доларів. Зараз торгується трохи вище як 27 тисяч доларів.
Чому падає біткойн
Криптовалюти впали разом з акціями після того, як Бюро статистики праці США повідомило, що споживчі ціни за квітень підскочили на 8,3%. Економісти не очікували такого стрибка в цінах.
Це налякало інвесторів, змусивши їх відмовитися від ризикованих активів, включаючи криптовалюту. Криптовалюти як і раніше сильно корелюють з фондовим індексом S&P 500, а нещодавно і з Nasdaq Composite.
Ринок криптовалют уже деякий час перебуває під тиском. ФРС продовжує збільшувати ставку, тому акції продовжують падати, а криптовалюти падають разом із ними. Загалом, це викликає великий страх на ринку,
– сказав Майкл Рінко, венчурний партнер AscendEx в коментарі CNBC.
Найбільше біткойн обвалився за останній тиждень. Адже ще минулого тижня він досяг 40 тисяч доларів.
Вартість інших криптовалют
- Друга криптовалюта Ethereum за останню добу обвалилася ще більше – на понад 20% і зараз торгується на рівні 1 870 доларів, за даними CoinMarketCap.
- BNB, яка посідає 5 місце за ринковою капіталізацією, обвалилася майже на 25% за добу і коштує 237 доларів.
- XRP втратила в ціні ще більше – 27%. Зараз вона торгується на рівні 0,383 долара.
- Solana обвалилася на 34%, Cardano – на 32%, а Dogecoin – на 29%.