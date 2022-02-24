Московська біржа почала цей день з призупинення торгів на всіх фінансових ринках. О 9 годині ранку за київським часом біржа відновила роботу, інформує 24 канал.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Обвал акцій російських компаній

Акції російських приватних та державних компаній пішли у стрімке піке. Зокрема, активи державної нафтогазової фірми "Роснафта" з початку торгів обвалилися на 44,41%. Цінні папери банку ВТБ наразі впали в ціні на 42,79%.

Одна з найбільших корпорацій Росії "Газпром" теж втрачає позиції на ринку. Її активи на цей момент подешевшали на 34,82%. Водночас цінні папери приватної компанії Yandex обвалилися на 38,51%, нафтової компанії "Лукойл" – на 26,69%.

Російська газова компанія Новатек теж зафіксувала знецінення своїх активів. Йдеться про падіння вартості цих акцій на рівні 17,62%. Тоді як цінні папери ще одного російського банку впали в ціні на 43,90%. Йдеться про "Сбербанк". Одна з чотирьох найбільших металургійних компаній Російської Федерації. Загалом російський фондовий ринок знаходиться у червоній зоні.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!