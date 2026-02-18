Чому важливо пройти цю ідентифікацію?

Якщо пенсіонери не встигнуть пройти ідентифікацію, вони втратять виплати, повідомив міністр Денис Улютін.

Зауважимо, що попередній дедлайн був – 31 грудня 2025 року. Тобто призупинити виплату пенсій мали з початку 2026, повідомляє Пенсійний фонд.

Денис Улютін Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Пенсійні виплати частині громадян були призупинені через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора.

Через технічні негаразди, зокрема, блекаути та проблеми зі зв'язком, частина осіб не змогла пройти цю процедуру вчасно. Як каже Міністр, держава врахувала цю ситуацію, тому:

продовжено термін проходження ідентифікації та подання декларації до 1 квітня 2026 року;

виплати тим, кому їх призупинили через несвоєчасне подання документів, поновлено.

Наша мета – переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені. Держава не має на меті припиняти виплати, навпаки – у бюджеті передбачено необхідний ресурс для їх повного відновлення,

– каже Улютін.

Важливо! При непідтвердженні, виплати не скасовуються, а лише – призупиняються до з'ясування обставин.

Що важливо знати про проходження ідентифікації?