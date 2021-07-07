Маск видалив твіт про криптовалюти майже відразу після публікації: до чого тут Воррен Баффет

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск вкотре опублікував твіт про криптовалюти. Мільярдер є одним із ключових гравців крипторинку. Чому цього разу все трішки по-іншому і до чого тут філантроп Воррен Баффет – читайте далі.

Ілон Маск є одним із найвідоміших прихильників цифрових валют. Головним інструментом його впливу на цей ринок став твіттер. Заяви мільярдера неодноразово спричиняли тектонічні зміни на ринку цифрових валют.

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Маск твітнув фейкову цитату Баффета

Наприклад, на початку цього року, Tesla стала найбільшою компанією, яка почала приймала платежі в біткойнах. Проте, пізніше виробник електромобілів відмовився від цього рішення через шкоду майнінгу криптовалют для навколишнього середовища. Попри все компанія Маска володіє біткойнами вартістю понад 1 мільярд доларів. Мільярдер також зізнався, що у битві фіатних грошей та криптовалют, він робить ставку на останні.

Фіатні гроші Це тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту. Фіатні гроші (долар, євро, гривня, фунт) представлені різними формами: паперові банкноти, металеві монети, безготівкові кошти. Емісією цих грошей займається держава.

Цього разу Ілон Маск твітнув фейкову цитату відомого інвестора Воррена Баффета про криптовалюти. Пізніше він видалив цей допис, який встигли перепостити, щонайменше, 7 тисяч користувачів соціальної мережі.

Знайдіть якомога більше монет. І швидко!,

– саме цю цитату "Баффета" твітнув Маск.

Ілон Маск твітнув фейкову цитату Баффета / Скріншот Twitter/WayBackMachine

Позиція Воррена Баффета щодо криптовалют

Відомо, що засновник інвестиційного гіганта Berkshire Hathaway не є прихильником криптовалют. На його думку, покупка віртуальних монет – ближче до азартних ігор, ніж до інвестування. За даними Bloomberg Billionaire’s Index, капітал Баффета становить понад 100 мільярдів доларів.

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Є два типи товарів, які люди купують та думають, що вони інвестують: один справді інвестує, а інший – ні. Якщо ви купуєте щось на зразок біткойна або якоїсь криптовалюти, ви насправді не маєте нічого. Ви просто сподіваєтесь, що наступний хлопець заплатить більше,

– саме так Баффет говорив про цифрові валюти у 2018 році.

Пізніше, інвестор-філантроп додав, що купуючи біткойн люди не інвестують, а спекулюють. Баффет вперше розкритикував біткойн у 2014 році, назвавши його міражем. Тоді цифрова монета коштувала приблизно 600 доларів. Коли у 2017 році біткойн злетів до 20 тисяч доларів за монету 90-річний мільярдер все ще називав криптовалюту "отрутою для щурів у квадраті". За даними CoinDesk, зараз біткойн коштує трохи більше ніж 34 тисячі доларів. Цікаво, що у 2021 році Баффет вклав 500 мільйонів доларів у бразильський цифровий банк Nubank.