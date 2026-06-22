Як отримати максимально можливу пенсію в Україні

В Україні встановлено граничний розмір максимальної та мінімальної пенсії. Ці показники залежать від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Як отримати максимальну пенсію?

Максимальна пенсія це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто, станом на 2026 рік – 25 950 гривень, повідомляє ПФУ.

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Щоб отримати максимальну пенсію потрібно отримати значний стаж (щонайменше 35 – 40 років). Також надважливим є високий розмір заробітної плати.

Зауважимо, при розрахунках до уваги беруться саме офіційні дані. Тобто, те скільки людина отримувала по документах та який стаж має, згідно з інформацією у реєстрах.

Важливо! Теперішня формула для розрахунку пенсії: П = Зп × Кз × Кс. Де Зп, це середня заробітна плата в Україні за 3 календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсійної виплати. Відповідно, цей показник також грає важливу роль для розрахунку пенсії.

Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію?

Для виходу на пенсію, особа має набути мінімально визначену кількість стажу. Цей показник залежить від віку:

у 2026 році для виходу на заслужений відпочинок в 60 років , мінімум складає – 33 роки страхового стажу;

, мінімум складає – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;

мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Водночас наразі "повним" стажем вважається показник – 35 років для чоловіків. А для жінок це значення – 30 років.

Нагадаємо, мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 роки буде змінюватись. Ці показники щорічно зростатимуть до 2028 року. Водночас для 65 років мінімум – 15 років стажу залишатиметься без змін.